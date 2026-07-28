58-Jähriger nach Todesdrohung festgenommen

Dramatischer Polizeieinsatz in Hallein (Salzburg): Ein 58-jähriger Bergheimer soll seine Ex-Lebensgefährtin geschlagen und sie anschließend sogar vor den Beamten mit dem Umbringen bedroht haben. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.
Erst soll er zugeschlagen haben, dann fiel auch noch eine Todesdrohung. Ein 58-jähriger Bergheimer wurde am Montagabend in Hallein festgenommen, nachdem er laut Polizei seine 51-jährige Ex-Lebensgefährtin attackiert hatte.
Einlieferung in Justizanstalt angefordert
Vor den einschreitenden Beamten soll der Mann die Frau mit dem Umbringen bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an.
Gegen den 58-Jährigen wurden außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Polizei ermittelt weiter.
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