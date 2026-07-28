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Auto beschlagnahmt

Mit 190 km/h an Zivilstreife vorbeigerauscht

Salzburg
28.07.2026 11:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein 56-jähriger Kärntner hat am Montagnachmittag auf der Tauernautobahn bei Flachauwinkl den Führerschein und sein Auto verloren. Der Mann raste mit 190 km/h durch eine Tempo-100-Zone und fiel dabei einer Zivilstreife der Polizei auf.

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Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der Tauernautobahn bei Flachauwinkl massiv aufs Gaspedal gestiegen. Kurz nach dem Tauerntunnel überholte der Kärntner eine Zivilstreife der Polizei und beschleunigte anschließend stark.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und maßen den Wagen in einer auf 100 km/h beschränkten Strecke mit 190 km/h – bereits abzüglich der Messtoleranz.

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Der Lenker wurde wenig später gestoppt. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wurde sein Fahrzeug beschlagnahmt.

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