Er drang in die Tankstelle ein, rauchte und soff

Damit rechneten wohl auch die Polizisten nicht. Bei einem Einsatz bei einer Tankstelle in der Münchener Bundesstraße trafen sie Dienstagnacht auf einen 48-jährigen Münchener. Dieser hatte gegen 4 Uhr morgens mit einem Feuerlöscher die Glastüre eingeschlagen. Kurios: Der Mann war bei seinem Einbruch komplett nackt. Danach schnappte er sich Bier, Wodka und Zigaretten, setzte sich hin und konsumierte seine Beute.