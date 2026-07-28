Er drang in die Tankstelle ein, rauchte und soff

Wo, wenn nicht in der Münchener Bundesstraße? Ein 48-jähriger Münchener hatte wohl dringenden Bedarf an Alkohol und Nikotin. Kurzerhand schlug er die Glasscheiben einer Tankstelle ein und frönte seinen vermutlichen Süchten – und das Ganze auch noch im Adamskostüm ...
Damit rechneten wohl auch die Polizisten nicht. Bei einem Einsatz bei einer Tankstelle in der Münchener Bundesstraße trafen sie Dienstagnacht auf einen 48-jährigen Münchener. Dieser hatte gegen 4 Uhr morgens mit einem Feuerlöscher die Glastüre eingeschlagen. Kurios: Der Mann war bei seinem Einbruch komplett nackt. Danach schnappte er sich Bier, Wodka und Zigaretten, setzte sich hin und konsumierte seine Beute.
Die Privat-Party des Deutschen endete nach dem Eintreffen der Polizisten, wobei er sich vor der Festnahme angezogen hatte. Die Beamten verbrachten ihn ins Polizeianhaltezentrum und zeigten ihn an.
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