Notruf: Urlauber-Paar verstieg sich am Untersberg

Für ein Pärchen aus Holland hätte der Dienstag ein schöner Wandertag werden sollen. Mit der Untersbergbahn fuhren sie auf den Salzburger Berg hinauf – hinunter kamen sie allerdings nur mehr mithilfe der Bergretter.
Das Paar wollte ursprünglich von der Bergstation weiter zur Toni Lenz Hütte (1450m). Auf dem Weg dorthin verirrten sie sich jedoch und gelangten zwischen Kienbergsteig und Drachenloch auf rund 900 Metern Höhe in äußerst unwegsames und steil abfallendes Gelände.
„Da sie nicht mehr weiter konnten, gaben sie einen Notruf ab“, schilderte der Einsatzleiter der Bergrettung Grödig, Thomas Hettegger.
Die Bergretter stiegen zu den beiden Wanderern auf, sicherten sie und brachten sie am seil über den Kienbergsteig kurz vor Einbruch der Dunkelheit wieder ins Tal.
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