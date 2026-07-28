Fake-Banker brachten Frau um fünfstellige Summe

Eine 54-jährige Frau aus Glasenbach wurde Opfer von Betrügern. Diese gaben sich am Telefon als vermeintliche Bankmitarbeiter aus und verleiteten die Dame so zur Überweisung von Geldbeträgen.
Erst am Montag passierte der Vorfall, den die Betroffene offensichtlich auch rasch bemerkte und meldete.
Gleich mehrere unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Sie konnten die Frau neben mehreren Überweisungen auch dazu verleiten, ihre Kreditkartendaten mitzuteilen.
Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.
Die Polizei und auch Banken warnen eindringlich:
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