Kranbauer verschiebt Ziele, Aktie büßt kräftig ein

Iran-Krieg und Zölle setzen dem Unternehmen zu

Operativ blieb Palfinger im ersten Halbjahr aber stabiler, als der Kursrutsch vermuten lässt. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf rund 1,17 Milliarden Euro, der Konzerngewinn ging nur leicht um vier Prozent auf 48 Millionen Euro zurück. Für das Gesamtjahr erwartet der Maschinenbauer Umsatz und operatives Ergebnis über Vorjahresniveau.