Glücksmomente mit deinen Lieblingsmenschen

Ob Geburtstag, Mädelsabend oder einfach Zeit mit den besten Friends: Die Fun & Friends Packages von Casinos Austria machen jeden Anlass zu einem besonderen Erlebnis. Schon ab 19 Euro pro Person warten Spielspaß, Genuss und unvergessliche Momente im Casino Salzburg.
Ein gelungener Abend bedeutet für jeden etwas anderes: Die einen genießen entspannte Stunden bei guten Drinks, die anderen suchen Nervenkitzel und Action. Mit den Fun & Friends Packages von Casinos Austria muss sich niemand entscheiden – hier lässt sich der perfekte Abend ganz nach den eigenen Wünschen gestalten.
Bereits ab €19 pro Person stehen verschiedene Packages zur Auswahl. Ob ein privater Spieltisch für Roulette, Black Jack oder Poker, ein exklusiver Bar- oder Loungebereich für gemütliche Stunden oder das Rundum-Erlebnis für einen besonderen Anlass – hier wird jeder Abend zum Highlight.
Mehr Spaß. Mehr Action. Mehr Gemeinsamkeit.
Das Fun & Friends All-in-One Package vereint alles, was einen unvergesslichen Casino-Besuch ausmacht: Eine Stunde Spielspaß mit privatem Spieltisch und Croupier – wahlweise Roulette, Black Jack oder Poker, als Turnier oder mit Spielerklärungen -, dazu ein exklusiver Bar- oder Loungebereich für zwei Stunden sowie Begrüßungsjetons im Wert von €30. Das komplette Erlebnis gibt es bereits ab €49 pro Person.
Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: Auf Wunsch ergänzen exklusive Drinks & Food Packages den Abend perfekt. Einfach vier oder mehr Freunde zusammentrommeln und gemeinsam im Casino Salzburg einen außergewöhnlichen Abend voller Unterhaltung, Genuss und Glücksmomente erleben.
Schloss Klessheim
A-5071 Wals-Siezenheim
T: +43 (0) 662 8544550