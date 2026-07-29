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Glücksmomente mit deinen Lieblingsmenschen

Salzburg
29.07.2026 00:01
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Gemeinsam lachen, spielen und genießen: Mit den Fun & Friends Packages von Casinos Austria wird ...
Gemeinsam lachen, spielen und genießen: Mit den Fun & Friends Packages von Casinos Austria wird jeder Abend mit Freunden zum unvergesslichen Erlebnis – voller Spannung, Genuss und Glücksmomente.(Bild: Fun & Friends Gruppe)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Ob Geburtstag, Mädelsabend oder einfach Zeit mit den besten Friends: Die Fun & Friends Packages von Casinos Austria machen jeden Anlass zu einem besonderen Erlebnis. Schon ab 19 Euro pro Person warten Spielspaß, Genuss und unvergessliche Momente im Casino Salzburg.

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Ein gelungener Abend bedeutet für jeden etwas anderes: Die einen genießen entspannte Stunden bei guten Drinks, die anderen suchen Nervenkitzel und Action. Mit den Fun & Friends Packages von Casinos Austria muss sich niemand entscheiden – hier lässt sich der perfekte Abend ganz nach den eigenen Wünschen gestalten.

Bereits ab €19 pro Person stehen verschiedene Packages zur Auswahl. Ob ein privater Spieltisch für Roulette, Black Jack oder Poker, ein exklusiver Bar- oder Loungebereich für gemütliche Stunden oder das Rundum-Erlebnis für einen besonderen Anlass – hier wird jeder Abend zum Highlight.

Mehr Spaß. Mehr Action. Mehr Gemeinsamkeit.
Das Fun & Friends All-in-One Package vereint alles, was einen unvergesslichen Casino-Besuch ausmacht: Eine Stunde Spielspaß mit privatem Spieltisch und Croupier – wahlweise Roulette, Black Jack oder Poker, als Turnier oder mit Spielerklärungen -, dazu ein exklusiver Bar- oder Loungebereich für zwei Stunden sowie Begrüßungsjetons im Wert von €30. Das komplette Erlebnis gibt es bereits ab €49 pro Person.

Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: Auf Wunsch ergänzen exklusive Drinks & Food Packages den Abend perfekt. Einfach vier oder mehr Freunde zusammentrommeln und gemeinsam im Casino Salzburg einen außergewöhnlichen Abend voller Unterhaltung, Genuss und Glücksmomente erleben.

Casino Salzburg

Schloss Klessheim

A-5071 Wals-Siezenheim

T:  +43 (0) 662 8544550

E:  salzburg@casinos.at

W:  www.casinos.at

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