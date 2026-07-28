Salzburgerinnen kennen ihre ÖFB-Cup-Gegner

Bundesliga-Klub und Vorjahresfinalist Red Bull Salzburg muss in der ersten Cup-Runde auswärts nach Telfs. „Auf dem Zettel sieht das immer so aus, als wären wir klar der Favorit. Die Dinge entscheiden sich aber auf dem Platz. Wir nehmen jeden Gegner ernst“, sagte Salzburgs Cheftrainer Dusan Pavlovic der „Krone“ über die Favoritenrolle.