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Salzburgerinnen kennen ihre ÖFB-Cup-Gegner

Salzburg: Sport-Nachrichten
28.07.2026 19:41
Die Kickerinnen des FC Red Bull Salzburg müssen nach Tirol.
Die Kickerinnen des FC Red Bull Salzburg müssen nach Tirol.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Lostöpfe sind leer! Zumindest, wenn es um die erste Runde des ÖFB-Cups der Frauen geht. Während die Bundesliga-Damen des FC Red Bull Salzburg nach Tirol müssen, bekommen es Pinzgaus Kickerinnen aus Saalfelden mit einem alten Bekannten zu tun. Auch die Geretsberg/Bürmoos-Frauen kennen ihren Gegner.

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Seit Dienstagnachmittag kennen Salzburgs Teilnehmerinnen am ÖFB-Cup ihre Gegner. Zwei von drei Teams bekommen es dabei mit Tirolerinnen zu tun. 

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Die Dinge entscheiden sich auf dem Platz.

Dusan PAVLOVIC, Cheftrainer FC Red Bull Salzburg

Bild: Andreas Tröster

Bundesliga-Klub und Vorjahresfinalist Red Bull Salzburg muss in der ersten Cup-Runde auswärts nach Telfs. „Auf dem Zettel sieht das immer so aus, als wären wir klar der Favorit. Die Dinge entscheiden sich aber auf dem Platz. Wir nehmen jeden Gegner ernst“, sagte Salzburgs Cheftrainer Dusan Pavlovic der „Krone“ über die Favoritenrolle. 

ÖFB-Cup: Saalfelden trifft auf Wacker 
Auch Saalfelden bekommt es mit einer Truppe aus dem Nachbarbundesland zu tun. Die Pinzgauerinnen zogen wie schon im Vorjahr Wacker Innsbruck und treten daheim an. Für Geretsberg/Bürmoos geht es zum Cup-Auftakt auf eigenem Platz gegen Austria Klagenfurt.

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Die genaue Terminierung steht noch nicht fest. Fix ist jedoch, dass die erste Runde des nationalen Pokalwettbewerbs in der ersten Septemberwoche ausgespielt wird. 

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