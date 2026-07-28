Wo Staatschefs, Könige und Künstler abstiegen

Im mächtigen Grand Hotel am See geben sich schon seit 130 Jahren Gäste die Klinke in die Hand. Darunter war quer über alle Epochen viel Prominenz. Minister, Abgeordnete, Industrielle und Künstler faszinierte immer schon der Blick über See und Gebirge. Der Schriftsteller Stefan Zweig verliebte sich in die Region, er nächtigte im Grand Hotel und später in einem eigenen Bootshaus in Thumersbach. Komponist Richard Strauss war hier, ebenso der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow. Mehrere Dreharbeiten fanden über die Jahre statt. Auch Hans Moser saß auf der Hotel-Terrasse.