Was sie wissen müssen: Jules Massenets „Werther“

Handlung: Mitten im Hochsommer studiert ein verwitweter Amtsmann mit seinen Kindern Weihnachtslieder ein. Der schwärmerische Werther besucht die Familie, verliebt sich in Charlotte und gesteht ihr seine Liebe. Sie weist ihn zurück, weil sie ihrer sterbenden Mutter versprochen hat, Albert zu heiraten. Als dieser zurückkehrt, bleibt Werther verzweifelt zurück. Monate später begegnen sich die Rivalen wieder. Albert gibt sich versöhnlich, Werther kann Charlotte nicht vergessen. Sie bittet ihn, sie erst zu Weihnachten wiederzusehen. Charlottes Schwester Sophie, die ihn liebt, bleibt weinend zurück.