Absturz in den Wald: Junger Autolenker verletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall am späten Montagabend im Tiroler Ötztal: Ein 19-jähriger Einheimischer verlor die Kontrolle über sein Auto und stürzte rund zehn Meter in den angrenzenden Wald ab. Der junge Mann erlitt Verletzungen – er wurde ins Spital eingeliefert.
Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. Laut Polizei war der 19-jährige Einheimische mit seinem Auto in Sölden auf der Venter Straße talwärts unterwegs, als er plötzlich auf das Fahrbahnbankett geriet.
Mehrere Bäume touchiert
Dadurch habe er die Kontrolle verloren. Der Pkw kam daraufhin von der Straße ab und stürzte zehn Meter in den angrenzenden Wald. Bevor der Wagen zum Stillstand kam, habe er mehrere Bäume touchiert.
Lenker mit Rettung ins Spital
Der Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.
Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Bergung des Fahrzeugs. Am Pkw entstand beträchtlicher Sachschaden.
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