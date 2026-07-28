Nach Debüt: „Ich muss meinen eigenen Weg gehen“

Knapp eine Woche vor dem Heim-Start im ÖFB-Cup gegen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau wurde Stefan Maierhofer in Krems als Trainer vorgestellt. Also kaum Zeit, um seine Mannschaft vernünftig auf die Aufgabe vorzubereiten. Da könnte man annehmen, der „Major“ wäre mit dem 0:1 im Duell mit den Ländle-Kickern zufrieden, oder? Denkste!