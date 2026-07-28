Nach Debüt: „Ich muss meinen eigenen Weg gehen“

Neo-Trainer von Ostligist Krems Stefan Maierhofer sprach mit der „Krone“ über sein Debüt in der Wachau, welche seiner Trainer ihn besonders geprägt haben und wie er mit seiner jungen Truppe umgehen wird
Knapp eine Woche vor dem Heim-Start im ÖFB-Cup gegen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau wurde Stefan Maierhofer in Krems als Trainer vorgestellt. Also kaum Zeit, um seine Mannschaft vernünftig auf die Aufgabe vorzubereiten. Da könnte man annehmen, der „Major“ wäre mit dem 0:1 im Duell mit den Ländle-Kickern zufrieden, oder? Denkste!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.