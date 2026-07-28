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Stefan Maierhofer

Nach Debüt: „Ich muss meinen eigenen Weg gehen“

Fußball Dritte Liga
28.07.2026 14:00
„Major“ Stefan Maierhofer traut seiner Elf heuer in der 3. Liga viel zu.
„Major“ Stefan Maierhofer traut seiner Elf heuer in der 3. Liga viel zu.(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Neo-Trainer von Ostligist Krems Stefan Maierhofer sprach mit der „Krone“ über sein Debüt in der Wachau, welche seiner Trainer ihn besonders geprägt haben und wie er mit seiner jungen Truppe umgehen wird

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Knapp eine Woche vor dem Heim-Start im ÖFB-Cup gegen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau wurde Stefan Maierhofer in Krems als Trainer vorgestellt. Also kaum Zeit, um seine Mannschaft vernünftig auf die Aufgabe vorzubereiten. Da könnte man annehmen, der „Major“ wäre mit dem 0:1 im Duell mit den Ländle-Kickern zufrieden, oder? Denkste!

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