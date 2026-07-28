Register für Wasserentnahme trifft „Big Player“

Grundwasserstand stellenweise auf Tiefstwert

Totschnig verwies dabei auf die aktuellen Auswirkungen der Klimakrise: „Die vergangenen Monate waren in vielen Orten von außergewöhnlicher Hitze und Trockenheit geprägt.“ Er erinnerte an die Tiefstwerte beim Grundwasserstand in zahlreichen Regionen Österreichs und warnte vor Ernteausfällen in der Landwirtschaft. Was die Trinkwasserversorgung betrifft, die sei jedoch gesichert. Damit dies künftig weiterhin der Fall sei, müssten „Bund, Länder, Gemeinden und Wasserversorger eng zusammenarbeiten“, der Trinkwassersicherungsplan sei der strategische Rahmen dafür. Dieser wurde beim ersten Trinkwasser-Gipfel im Jahr 2023 beschlossen.