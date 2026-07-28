Prinz William und Fürst Albert zeigen Anteilnahme

Besonders hob William den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehr, der Rettungskräfte und der zahlreichen freiwilligen Helfer hervor. Sie leisteten unter schwierigsten Bedingungen Außergewöhnliches. Seine persönliche Botschaft schloss der Royal mit einem deutlichen Appell: Die Feuer seien eine „eindringliche Erinnerung“ an die Folgen eines immer extremeren Klimas und daran, wie wichtig es sei, Menschen und Natur gleichermaßen zu schützen.