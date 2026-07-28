Prinz William und Fürst Albert zeigen Anteilnahme

Die dramatischen Waldbrände in Europa erschüttern Millionen Menschen. Während in Frankreich, Spanien und Großbritannien Tausende Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen, melden sich nun auch Prinz William (44) und Fürst Albert II. von Monaco (68) mit emotionalen Botschaften zu Wort.
Der britische Thronfolger richtete sich am Montag über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Prinzen und der Prinzessin von Wales an die Öffentlichkeit. Seine Gedanken seien bei allen Menschen, die von den verheerenden Bränden betroffen seien.
Besonders hob William den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehr, der Rettungskräfte und der zahlreichen freiwilligen Helfer hervor. Sie leisteten unter schwierigsten Bedingungen Außergewöhnliches. Seine persönliche Botschaft schloss der Royal mit einem deutlichen Appell: Die Feuer seien eine „eindringliche Erinnerung“ an die Folgen eines immer extremeren Klimas und daran, wie wichtig es sei, Menschen und Natur gleichermaßen zu schützen.
Auch Fürst Albert zeigt sich tief betroffen
Auch Fürst Albert II. von Monaco äußerte sich zu den verheerenden Feuern. In einem persönlichen Statement, das er gemeinsam mit Fürstin Charlène veröffentlichte, sprach er allen Betroffenen seine Anteilnahme aus.
„Während heftige Waldbrände zahlreiche Regionen der Welt, insbesondere Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich, heimsuchen, schließen sich Fürstin Charlène und ich zusammen, um allen Menschen, die unter den Folgen leiden, unsere aufrichtige Unterstützung auszusprechen“, erklärte der Monarch.
Seine Gedanken seien bei den Familien, die schwere Verluste erlitten hätten, bei den Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, und bei den Gemeinden, die sich der Katastrophe gemeinsam entgegenstellten.
Albert würdigte außerdem den außergewöhnlichen Mut der Feuerwehrleute, Rettungskräfte und aller Helfer, die Tag und Nacht im Einsatz seien, um Menschenleben zu retten und die bedrohten Gebiete zu schützen.
Zugleich mahnte der Fürst, dass die Brände auch wertvolle Naturräume und eine empfindliche Artenvielfalt zerstörten. Sie seien zum Teil die Folge tiefgreifender Veränderungen des Klimas. Der Schutz der Umwelt sei deshalb dringender denn je und eine Aufgabe, die alle Menschen verbinde.
Mit ihren bewegenden Botschaften setzen Prinz William und Fürst Albert ein Zeichen der Solidaritä und erinnern uns daran, dass die verheerenden Waldbrände nicht nur einzelne Länder, sondern ganz Europa vor enorme Herausforderungen stellen.
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