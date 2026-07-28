Schutz vor Hitze für Kindergärten, Schulen, Heime

Klimatisierte Räume in allen Heimen

Doch gerade auch für ältere Mitmenschen stellt die Hitze eine enorme Belastung dar. Daher hat sich das Land zum Ziel gesetzt, dass es in allen 79 Kärntner Altenwohn- und Pflegeheimen zumindest einen klimatisierten Gemeinschaftsraum gibt. Das Land stellt den Betreibern dafür maximal 9000 Euro pro Anlage zur Verfügung. „Das ist eine wichtige Investition in Gesundheit, Lebensqualität und Versorgungssicherheit“, erklärt Landesrätin Beate Prettner dazu.