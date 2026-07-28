GAK hat Gewissheit: Trummer fällt wochenlang aus

Und auch aus der medizinischen Abteilung der Grazer kamen am Dienstag keine guten Nahrichten! Denn Tim Trummer, der sich beim 4:0 gegen Donaufeld beim Torschuss zum 1:0 verletzt hat, wird seinem Klub mehrere Wochen fehlen. Die Red-Bull-Leihgabe erlitt eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel. Und auch Tobias Koch, der schon im Cup gefehlt hat, wird aller Voraussicht nach nicht gegen den LASK auflaufen – aufgrund von muskulären Problemen, die sich im Training aufgetan haben.