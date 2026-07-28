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Nach Cup-Verletzung

GAK hat Gewissheit: Trummer fällt wochenlang aus

Fußball National
28.07.2026 15:13
Beim Schuss zum 1:0 des GAK verletzte sich Tim Trummer (re.)
Beim Schuss zum 1:0 des GAK verletzte sich Tim Trummer (re.)(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Am Freitag startet der GAK in die neue Saison, wenn es gleich zu Meister LASK geht. Doch im Vorfeld haben sich bei den Grazern neue Sorgen aufgetan: Denn im Cupspiel bei Donaufeld verletzte sich Tim Trummer am Oberschenkel. Und auch ein weiterer Mittelfeldakteur kann in Linz wohl nicht mithelfen.

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Dieses Cup-Wochenende war aus Sicht des GAK und auch aus der des LASK fast zu vergessen: Zwar konnten sich beide Bundesligisten souverän in der ersten Runde durchsetzen, doch beide Klubs haben sich diesen Sieg ziemlich teuer verkauft. Bei den Linzern fehlt ja Ex-GAK-Stürmer Ramiz Harakate nach einem Kreuzbandriss gleich mehrere Monate.

Tobias Koch fehlt dem GAK wohl auch beim LASK.
Tobias Koch fehlt dem GAK wohl auch beim LASK.(Bild: GEPA)

Und auch aus der medizinischen Abteilung der Grazer kamen am Dienstag keine guten Nahrichten! Denn Tim Trummer, der sich beim 4:0 gegen Donaufeld beim Torschuss zum 1:0 verletzt hat, wird seinem Klub mehrere Wochen fehlen. Die Red-Bull-Leihgabe erlitt eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel. Und auch Tobias Koch, der schon im Cup gefehlt hat, wird aller Voraussicht nach nicht gegen den LASK auflaufen – aufgrund von muskulären Problemen, die sich im Training aufgetan haben.

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