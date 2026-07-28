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Zahltag nach der WM?

Millionen-Angebot für umworbenen ÖFB-Teamspieler

Deutsche Bundesliga
28.07.2026 15:30
Zahltag für ÖFB-Legionär Romano Schmid (Mitte) nach der WM?
Zahltag für ÖFB-Legionär Romano Schmid (Mitte) nach der WM?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der WM winkt ÖFB-Teamspieler Romano Schmid offenbar ein Millionen-Angebot seines aktuellen Vereins Werder Bremen. Der Vertrag des Österreichers bei den Deutschen läuft im Juni 2027 aus und soll nun unbedingt verlängert werden. Der Bundesligist ist dafür offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen. 

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„Romano hat eine gute WM gespielt, ein Klasse-Tor erzielt und kommt dementsprechend mit einem positiven Gefühl zurück nach Bremen. Er ist jetzt wieder bei der Mannschaft, freut sich auf den Start und versprüht viel Energie“, freut sich Werders Sport-Boss Peter Niemeyer gegenüber „Bild“.

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Am Dienstag stehen Schmid und ÖFB-Kollege Marco Friedl erstmals wieder gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Doch bei Schmid wird es nun nicht nur sportlich wieder ernst, denn mit seinen WM-Auftritten hat der Offensivspieler die Werder-Verantwortlichen beeindruckt und den Druck auf eine schnelle und vor allem lukrative Vertragsverlängerung erhöht. 

Romano Schmid
Romano Schmid(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Immerhin läuft der Vertrag des 26-Jährigen nach der anstehenden Saison aus, und es gibt offenbar auch mehrere Vereine, die die Entwicklung rund um Schmid aufmerksam beobachten. Werder möchte den Vertrag jedenfalls verlängern und den ÖFB-Kicker auch gerne in den eigenen Reihen behalten. Vor allem aber wäre ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer ein Horror-Szenario.

Vertrag bis 2030?
„Natürlich ist es unser Bestreben, einen Spieler wie Romano nicht ablösefrei ziehen zu lassen. Wir sind im Austausch, werden die Gespräche über eine mögliche Verlängerung sicher in Kürze konkret werden lassen“, bestätigt Niemeyer. Bisher lagen die Gespräche noch auf Eis, sollen nach der WM nun aber zügig über die Bühne gehen.

Für Schmid soll sich das vor allem finanziell lohnen. Ein Arbeitspapier bis 2030 soll den Werderanern offenbar vorschweben, dafür will man das Gehalt des Österreichers auch um die ein oder andere Millionen anheben. Allerdings steht der Klub vor einem finanziellen Dilemma. Eine größere Gehaltserhöhung wäre wohl nur mit zusätzlichen Transfereinnahmen zu realisieren. Mal sehen, wie zäh sich am Ende die Verhandlungen gestalten werden. 

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