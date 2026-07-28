Millionen-Angebot für umworbenen ÖFB-Teamspieler

Für Schmid soll sich das vor allem finanziell lohnen. Ein Arbeitspapier bis 2030 soll den Werderanern offenbar vorschweben, dafür will man das Gehalt des Österreichers auch um die ein oder andere Millionen anheben. Allerdings steht der Klub vor einem finanziellen Dilemma. Eine größere Gehaltserhöhung wäre wohl nur mit zusätzlichen Transfereinnahmen zu realisieren. Mal sehen, wie zäh sich am Ende die Verhandlungen gestalten werden.