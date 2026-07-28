Hitzewellen sind schlecht für das Geschäft

Wieder bis zu 40 Grad Celsius erwartet

Zudem hatten Österreichs Freibäder während der Hitzewelle Ende Juni mehr Gäste. „Wiens Bäder sind wichtige Hitzeschutzpartner und für viele Menschen eine gute Möglichkeit, den hohen Temperaturen zu entkommen. Das haben die hohen Gästezahlen während der vergangenen Hitzewelle bewiesen“, sagte etwa Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky am Dienstag. Für diese Woche ist bereits die nächste Hitzewelle in Österreich angekündigt. Für Freitag prognostizieren Meteorologinnen und Meteorologen bis zu 40 Grad Celsius. In Wien haben daher einige Freibäder angekündigt, ihre Öffnungszeiten zu verlängern, darunter das Strandbad Alte Donau, das Kongressbad und das Brigittenauer Bad.