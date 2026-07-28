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Rund 20 Kameras

Alles im Blick: Der Kirchtags-Einsatzstab

Kärnten
28.07.2026 09:01
Hohe Sicherheitsvorkehrungen beim Kirchtag – unabhängig vom Anschlag in Berlin.
Hohe Sicherheitsvorkehrungen beim Kirchtag – unabhängig vom Anschlag in Berlin.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Für die Sicherheit beim Villacher Kirchtag: Die „Kärntner Krone“ besuchte die heuer neu installierte Einsatzzentrale, in der die Einsatzkräfte das Geschehen auch über Kameras beobachten können.

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Der 81. Villacher Kirchtag ist im vollen Gange, in der Sicherheitszentrale im 1. Stock des Stadtmarketingbüros hat man dank eines speziell für die Festwoche installierten, professionellen Videoüberwachungssystems mit rund 20 Kameras alles im Überblick.

Vertreter der Polizei, Rettung, Feuerwehr, Security, Stadtbehörde und des Veranstalters – alle vereint in einem Raum. „Wir sprechen hier von einer integrierten Einsatzleitung, wie es sie bei allen Großveranstaltungen in Österreich geben sollte“, so der extra beauftragte Sicherheitskoordinationsexperte Herbert Wagner.

Aus einem anderen Blickwinkel
„Als Schnittstelle zum Veranstalter versuchen wir hier gemeinsam, Einsätze raschest möglich und effektiv abzuarbeiten.“ So könne man mit Hilfe der Kameras Einsatzkräfte von „oben aus“ gezielt leiten. „Denn steht man selbst in der Menschenmasse, hat man einen ganz anderen Blickwinkel“, so Wagner, der im Zuge dessen betont: „Es werden ausschließlich öffentliche Bereiche überwacht. Sämtliche Privatbereiche sind verpixelt.“ Wovon wir uns beim Lokalaugenschein in der Einsatzzentrale selbst überzeugen durften.

Auch die Besucherströme werden vom Einsatzstab beobachtet. „Wenn wir sehen, dass Bereiche überfüllt sind, haben wir die Möglichkeit, temporär zu sperren. So können die Draulände und die Lederergasse zum Beispiel zur Einbahn gemacht, und die Personen über den Hauptplatz umgeleitet werden“, so Herbert Wagner.

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Parallel hat die Polizei, die täglich mit bis zu 100 Kräften vor Ort ist, selbstverständlich weiterhin eine separate Einsatzzentrale im Stadtpolizeikommando.

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