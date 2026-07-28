Alles im Blick: Der Kirchtags-Einsatzstab

Aus einem anderen Blickwinkel

„Als Schnittstelle zum Veranstalter versuchen wir hier gemeinsam, Einsätze raschest möglich und effektiv abzuarbeiten.“ So könne man mit Hilfe der Kameras Einsatzkräfte von „oben aus“ gezielt leiten. „Denn steht man selbst in der Menschenmasse, hat man einen ganz anderen Blickwinkel“, so Wagner, der im Zuge dessen betont: „Es werden ausschließlich öffentliche Bereiche überwacht. Sämtliche Privatbereiche sind verpixelt.“ Wovon wir uns beim Lokalaugenschein in der Einsatzzentrale selbst überzeugen durften.