Video zeigt: Cucurella löst Tattoo-Versprechen ein

Marc Cucuerella steht zu seinem Versprechen und wird sich ein Tattoo vom spanischen Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuentes stechen lassen. Erste Aufnahmen von der Schablone und ein Video gibt es schon.
Er gilt als einer der umstritteneren Spieler in der spanischen Weltmeistermannschaft – doch zu seinem Wort steht er offenbar. Wie erste Bilder und ein Video zeigen, ist es bald soweit: Marc Cucurella löst sein Versprechen ein und wird sich ein Tattoo von Trainer De la Fuente stechen lassen.
„So hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht“
Fotos und ein Video, die in den sozialen Medien geteilt werden, gibt es schon: Cucurella liegt dabei etwa bereit auf einer Liege und schaut recht entspannt in die Kamera, während sich der Tätowierer vorbereitet. Eine Schablone zeigt zudem, was die Fans sich erwarten können.
„Versprechen muss man halten – und so hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht“, schmunzelte De la Fuente zuletzt auf die Aktion angesprochen. Nun darf er sich bald selbst ein Bild des Resultats machen.
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