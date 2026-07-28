64-Jähriger bei Brand im eigenen Garten verletzt

Gegen halb 8 am Morgen hatte der Mann versucht, seine Wiese abzubrennen. Dabei sprang das Feuer auf die angrenzende Hecke über, der Steirer verlor die Kontrolle. Die Freiwilligen Feuerwehren Trieben-Stadt und Trieben-Werk rückten mit rund 20 Einsatzkräften aus und löschten das Feuer. Kurz danach konnte bereits das „Brand aus“ gegeben werden.