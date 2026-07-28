64-Jähriger bei Brand im eigenen Garten verletzt

Ein 64-Jähriger aus Trieben im Bezirk Liezen ist am Dienstagmorgen verletzt worden, nachdem er versucht hatte, seine Wiese abzubrennen. Er musste ins Krankenhaus.
Gegen halb 8 am Morgen hatte der Mann versucht, seine Wiese abzubrennen. Dabei sprang das Feuer auf die angrenzende Hecke über, der Steirer verlor die Kontrolle. Die Freiwilligen Feuerwehren Trieben-Stadt und Trieben-Werk rückten mit rund 20 Einsatzkräften aus und löschten das Feuer. Kurz danach konnte bereits das „Brand aus“ gegeben werden.
Der 64-Jährige erlitt beim Versuch, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, Verbrennungen am linken Unterarm und im Gesicht. Er wurde ins LKH Rottenmann gebracht.
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