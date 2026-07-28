Öffis auf dem Prüfstand: Wünsche der Bus-Fahrgäste

Die Universität Klagenfurt nahm das Thema öffentliche Verkehrsmittel genauer unter die Lupe - und holte sich dafür Meinungen ein. Wichtige Erkenntnisse: mehr Haltestellen und bessere Takte.
Wie nutzen die Menschen den öffentlichen Verkehr und wo besteht Verbesserungsbedarf? Antworten darauf liefert eine neue Befragung der Universität Klagenfurt, an der 1500 Personen teilgenommen haben. Rund 1200 Fragebögen wurden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Stadtbus für viele Menschen ein fester Bestandteil ihres Alltags ist: Die Mehrheit der Befragten nutzt das Angebot täglich oder mehrmals pro Woche. Besonders intensiv nutzen ihn Jugendliche unter 18 Jahren.
Prioritäten bei Verbesserungswünschen
Das Ticketverhalten zeigt zudem eine hohe Akzeptanz bestehender Angebote: Am häufigsten werden das 60-Minuten-Ticket, das Kärnten Ticket sowie das KlimaTicket Österreich verwendet. Der Ticketkauf erfolgt überwiegend über die KlagenfurtMobil 2.0-App und direkt im KMG-Bus.
Allerdings fordern viele der Befragten kürzere Busintervalle – insbesondere in den Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen. Ebenso gewünscht werden zusätzliche Haltestellen – vor allem in der Innenstadt, in Viktring, bei Freizeit- und Ausflugszielen. Die Sharing-Angebote Nextbike und Avant2Go sollen durch günstigere Preise und zusätzliche Standorte attraktiver werden.
Verlässliche Echtzeit-Infos
Wenn es um Fahrgastinformationen geht, wünschen sich die Kunden vor allem zuverlässige Echtzeitinformationen zu Verspätungen oder Ausfällen. Bevorzugte Informationskanäle sind dabei digitale Anzeigetafeln an den Haltestellen sowie die KlagenfurtMobil 2.0-App. Gleichzeitig zeigen die Rückmeldungen, dass die Benutzerfreundlichkeit der App weiter verbessert werden soll.
Bürgermeister Christian Scheider: „Es ist wichtig, die Meinung der Kunden einzuholen, um so laufend Verbesserungen und Weiterentwicklungen beim öffentlichen Verkehr durchführen zu können. Bereits in der Vergangenheit wurden hier essenzielle Maßnahmen gesetzt. Es freut mich, dass die aktuelle Befragung wieder so gut angenommen wurde.“
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