Öffis auf dem Prüfstand: Wünsche der Bus-Fahrgäste

Wie nutzen die Menschen den öffentlichen Verkehr und wo besteht Verbesserungsbedarf? Antworten darauf liefert eine neue Befragung der Universität Klagenfurt, an der 1500 Personen teilgenommen haben. Rund 1200 Fragebögen wurden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Stadtbus für viele Menschen ein fester Bestandteil ihres Alltags ist: Die Mehrheit der Befragten nutzt das Angebot täglich oder mehrmals pro Woche. Besonders intensiv nutzen ihn Jugendliche unter 18 Jahren.