Prohaska: „ORF hat sich inzwischen entschieden“

Legenden-Alarm am Wörthersee! Deutschlands Weltmeister Klaus Augenthaler und Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska plaudern in Velden am Rande einer Buchpräsentation zum Schutzpatron aller Fußballer mit Moderator Michael Fally über Ministranten-Avancen, in Erinnerung gebliebene Duelle gegeneinander, das Abschneiden von Deutschland und Österreich bei der WM, Jürgen Klopp, den Fußball-Nachwuchs und Prohaskas Zukunft beim ORF (im Video oben).