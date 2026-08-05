Peter Schöber als Chef von ORF 3 abberufen

In dem Schreiben von Thurnher heißt es weiter, sie habe Schöber „mit dem heutigen Tag von seiner Funktion als Co-Geschäftsführer von ORF 3 abberufen und beurlaubt“. Die alleinige Geschäftsführung obliegt nun bis auf Weiteres Kathrin Zierhut-Kunz. In einem nächsten Schritt soll geklärt werden, wie Schöbers Dienstverhältnis mit dem Österreichischen Rundfunk aufgelöst werden soll.