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„Moment des Ankommens“

„Traumschiff“-Star Nele Schepe nackt im „Playboy“

Society International
05.08.2026 14:07
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit ihren Rollen im „Traumschiff“, „Tatort“ oder „Club der roten Bänder“ hat sich Nele Schepe längst einen Namen gemacht. Jetzt überrascht die 32-Jährige mit einem besonders persönlichen Schritt: Für die neue Ausgabe des „Playboy“ zieht sich die Schauspielerin aus – und spricht gleichzeitig erstmals offen über das Ende ihrer Ehe.

 

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Die Aufnahmen entstanden in Kapstadt (Südafrika) und wurden für Schepe zu einer emotionalen Reise. Statt nur Haut zu zeigen, habe sie vor allem sich selbst neu kennengelernt.

„Moment des Ankommens“
„Ich habe gesehen, wer ich heute bin. Ich glaube, wir Frauen sind oft viel zu streng mit uns. Wir sehen zuerst unsere Makel“, erklärte die Schauspielerin der deutschen Zeitung „Bild“. Das Shooting sei deshalb „viel weniger ein Akt des Ausziehens, sondern vielmehr ein Moment des Ankommens bei mir selbst“ gewesen.

Mit ihren Bildern möchte Schepe ein Zeichen für Selbstakzeptanz setzen und anderen Frauen Mut machen, den eigenen Körper mit mehr Wertschätzung zu betrachten.

Mutiger Neuanfang: Für ihr „Playboy“-Shooting reiste Nele Schepe nach Kapstadt – und fand dabei ...
Mutiger Neuanfang: Für ihr „Playboy“-Shooting reiste Nele Schepe nach Kapstadt – und fand dabei nach eigenen Worten vor allem zu sich selbst.(Bild: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland, September 2026)

Trennung von ihrem Ehemann
Neben den freizügigen Fotos macht die Schauspielerin auch privat reinen Tisch. Im Interview bestätigt sie, dass sie und ihr Ehemann Levent Demirbaga kein Paar mehr sind.

„Wir haben uns vor einiger Zeit getrennt, weil wir gemerkt haben, dass wir uns als Paar in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben“, sagt Schepe. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, aber ehrlich.

Offen wie nie: Nele Schepe posiert für den „Playboy“ und bestätigt gleichzeitig erstmals die ...
Offen wie nie: Nele Schepe posiert für den „Playboy“ und bestätigt gleichzeitig erstmals die Trennung von ihrem Ehemann.(Bild: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland, September 2026)

Trotz der Trennung stehe für beide das Wohl ihrer gemeinsamen Töchter Emilia (8) und Julie (6) an erster Stelle. Ein Rosenkrieg komme für das Ex-Paar nicht infrage. Stattdessen begegneten sie sich mit Respekt und würden ihre Kinder gemeinsam in einem liebevollen Umfeld großziehen.

Neues Kapitel nach bewegten Monaten
Für Nele Schepe markieren die Playboy-Fotos den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Künftig wolle sie vor allem mutiger ihren eigenen Weg gehen.

Die komplette Fotostrecke erscheint in der neuen „Playboy“-Ausgabe, die ab dem 6. August im Handel erhältlich oder hier bereits online ist.

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