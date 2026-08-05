Diese drei Spiele kosten Harry Kane Ballon d‘Or

Im Champions-League-Halbfinale gegen PSG etwa habe Kane Petit nicht überzeugen können. „Er ist im Rückspiel völlig untergetaucht. Da war mehr drin. Das ist nach einer solch hervorragenden Saison schon schade. Genauso bei der WM: Er hatte sehr stark begonnen und ab dem Viertelfinale vermittelte er den Eindruck, ihm fehle sowohl die nötige Kraft als auch das nötige Glück“, so der 55-Jährige.