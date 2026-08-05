Mordversuch-Prozess: „Mogli hatte Riesenglück“

Widersprüchliche Aussagen

Über den weiteren Verlauf des Abends gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Der Angeklagte behauptet, das 16-jährige Opfer hätte ihn mit einem Faustschlag zu Boden gebracht. Von dort aus habe er einmal aus Notwehr mit dem Messer zugestochen. An Details könne er sich nicht erinnern: „Ich war daneben, wusste nicht, was ich gemacht habe.“ Das Messer habe er „aus Angst vor den Besuchern“ mitgenommen und weil er einen Streit erwartet habe.