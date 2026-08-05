Musical-Star Uwe Kröger bei Unfall verletzt

Große Sorge um Musical-Legende Uwe Kröger! Der 61-Jährige ist nach einem schweren Verkehrsunfall verletzt und muss seine ersten drei geplanten Auftritte in „Das zauberhafte Land von Oz“ auf der Allgäuer Freilichtbühne absagen.
Die Schock-Nachricht verkündete Kröger persönlich in einer Videobotschaft an seine Fans. „Ich habe schlechte Nachrichten und ich habe gute Nachrichten“, beginnt der Musical-Star – bevor er den Grund für seinen Ausfall verrät.
Schmerzhafte Schürfwunden, zehn Tage außer Gefecht
„Ich hatte vor einer Woche einen relativ schwierigen und blöden Verkehrsunfall“, erzählt Kröger. Dabei habe er, wie er selbst sagt, „den Kürzeren gezogen“. Die Folge: schmerzhafte Schürfwunden am ganzen Körper. Für die nächsten zehn Tage müsse er sich schonen, um wieder fit zu werden.
„Viele haben Karten gekauft – auch wegen mir“
Besonders schwer fällt ihm die Entscheidung, seine Fans zu enttäuschen. Gemeinsam mit dem Produktionsteam habe er beschlossen, die ersten drei Vorstellungen nicht zu spielen.
„Ich weiß, das ist furchtbar. Es haben viele Leute Karten gekauft – auch für mich“, sagt der Bühnenstar offen. Damit verpasst Kröger die Hälfte seiner insgesamt sechs geplanten Vorstellungen.
Chris Murray springt für Uwe Kröger ein
Ganz ohne Ersatz müssen die Zuschauer aber nicht auskommen. Musical-Darsteller Chris Murray übernimmt die Rolle, bis Uwe Kröger wieder auf die Bühne zurückkehren kann. Wenn die Heilung wie geplant verläuft, will der Publikumsliebling die restlichen Vorstellungen selbst spielen.
Einer der größten Musicalstars im deutschsprachigen Raum
Uwe Kröger zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Musical-Darstellern im deutschsprachigen Raum. Seinen internationalen Durchbruch feierte der gebürtige Deutsche 1992 in Wien, als er in der Welturaufführung des Musicals „Elisabeth“ die legendäre Rolle des „Tod“ übernahm.
Es folgten Hauptrollen in Erfolgsproduktionen wie „Miss Saigon“, „Sunset Boulevard“, „Mozart!“, „Das Phantom der Oper“, „Rebecca“, „Les Misérables“, „Starlight Express“, „The Rocky Horror Show“ und „La Cage aux Folles“. Neben seiner Karriere als Musical-Star arbeitet Kröger auch als Sänger, Schauspieler, Regisseur und Moderator.
Jetzt hoffen seine Fans vor allem auf eines: dass der Publikumsliebling seine Verletzungen schnell auskuriert und bald wieder auf der Bühne stehen kann
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.