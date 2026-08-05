Musical-Star Uwe Kröger bei Unfall verletzt

Schmerzhafte Schürfwunden, zehn Tage außer Gefecht

„Ich hatte vor einer Woche einen relativ schwierigen und blöden Verkehrsunfall“, erzählt Kröger. Dabei habe er, wie er selbst sagt, „den Kürzeren gezogen“. Die Folge: schmerzhafte Schürfwunden am ganzen Körper. Für die nächsten zehn Tage müsse er sich schonen, um wieder fit zu werden.