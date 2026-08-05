Höhere Strafen für Mordversuch aus Verzweiflung

Ein Salzburger (86) und seine gleichaltrige, aber demenzkranke Ehefrau teilten 55 Jahre lang ihr Leben. Bis der Senior am Abend des 31. August 2025, einen Entschluss aus Verzweiflung traf: „Ich wollte meine Frau und mich von den Qualen erlösen“, erzählte er den Geschworenen beim ersten Prozess Mitte März.

Eine Packung Halcion-Tabletten – ein verschreibungspflichtiges Schlafmittel – hatte er von einer mitbeschuldigten Pflegerin bekommen. Er zerkleinerte sie, mischte ein „potenziell tödliches“ Getränk und trank es mit seiner Frau. Gesagt hat er ihr nichts davon.