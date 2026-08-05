Österreichs Kanu-Juwel gibt Deutschen einen Korb

Kärnten ist das Land der erfolgreichen Wildwasser-Kanuten. Nach den Olympioniken Mario Leitner und Felix Oschmautz steht nun der Nötscher Max Steinbrenner als potenzieller Nachfolger ante portas. Junioren-Weltmeister ist er schon, ab Mittwoch greift er nach Junioren-EM-Gold. Danach sind die Olympischen Spiele sein großes Ziel.
WM-Bronze in den USA im Team mit den Olympioniken Mario Leitner und Felix Oschmautz, davor WM-Gold bei den Junioren. Mit einem weiteren Titel bei der Junioren-EM in Epinal (Fr) könnte Kanu-Juwel Max Steinbrenner sein starkes Jahr krönen. „Eine Medaille ist mein Ziel. Ich weiß, dass ich zu den Favoriten gehöre – aber ich muss es erst hinunterbringen“, sagt der 17-Jährige, für den es am Mittwoch mit den Vorläufen losgeht. Um die Medaillen geht‘s am Freitag im Slalom und am Sonntag im Cross-Bewerb
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