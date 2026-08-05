21 Millionen Euro Schulden: Immo-Firma pleite!

Nächste Pleite in der Tiroler Immobilienbranche: Wie am Mittwoch Gläubigerschutzverbände berichteten, betrifft es diesmal einen Immobilienverwalter, Makler und Bauträger im Tiroler Unterland.
Über das Vermögen der Firma Bachler Immobilien GmbH mit Sitz in Söll im Bezirk Kufstein sei am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, informierte der Kreditschutzverband von 1870.
Und auch der Alpenländische Kreditorenverband berichtete, dass Bachler Immobilien GmbH „ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Gläubiger brachte Antrag ein
„Die Schuldnerin wurde im Jahr 2009 gegründet. Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so die Experten vom KSV von 1870.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz sei von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden. „Das Unternehmen ist seit circa zwei Monaten nicht mehr operativ tätig“, hieß es vom Kreditschutzverband.
Laut Schuldnerangaben würden Verbindlichkeiten in Höhe von rund 21 Millionen Euro bestehen.
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