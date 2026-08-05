21 Millionen Euro Schulden: Immo-Firma pleite!

Gläubiger brachte Antrag ein

„Die Schuldnerin wurde im Jahr 2009 gegründet. Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so die Experten vom KSV von 1870.