Aktivisten wollten Walfang in Island sabotieren

Hausarrest „übertrieben“

Die Aktivistinnen und Aktivisten bezeichneten den Hausarrest als „übertrieben“. Ihnen seien auch die Handys weggenommen worden, kritisierten sie weiter. Unter ihnen waren fünf Personen aus den USA, vier aus Brasilien, drei aus Frankreich, zwei aus Spanien und je eine Person aus Deutschland, Belgien, Australien, Kanada, Großbritannien, der Schweiz sowie Trinidad und Tobago.



Hier sehen Sie die Kritik der Aktivistinnen und Aktivisten: