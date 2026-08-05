„Unsere Fische kämpfen ums nackte Überleben!“

Dass es auch anders geht, zeigen mehrere Kraftwerksbetreiber. Wie die „Krone“ berichtete, ließ zuletzt die EVN aus dem Stausee Ottenstein gezielt lebensrettendes Wasser in den Kamp ab, um das Überleben tausender Fische zu sichern. Auch einige Betreiber von Kleinwasserkraftwerken verzichten mittlerweile bewusst auf einen Teil der Stromerzeugung und speisen das kostbare Nass wieder direkt in die Flüsse. Für Heistinger sind das wichtige Signale: „Jetzt zählt jeder Liter Wasser, der im Fluss bleibt.“