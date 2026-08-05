WM-Quali-Play-off: ÖFB-Team in Wien gegen Kosovo

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam tritt im Rückspiel der ersten Play-off-Runde der WM-Qualifikation neuerlich in Wien an. Kapitänin Sarah Puntigam und Co. messen sich am 13. Oktober mit dem Kosovo im Stadion Sport-Club-Platz in Hernals.
Dort hatte sich die ÖFB-Auswahl Anfang Juni mit einem 1:0-Sieg gegen Slowenien zum Gruppenabschluss den Verbleib in der Liga A gesichert. Bereits am 9. Oktober gilt es, sich in Pristina eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.
Der Aufsteiger bekommt es in der zweiten und letzten Runde im Kampf um ein WM-Ticket mit der Schweiz oder Israel zu tun.
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