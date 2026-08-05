Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AKW braucht Kühlwasser

Ungarn hofft auf viel Regen in Österreich

Ausland
05.08.2026 14:09
Unter normalen Umständen könnten diese beiden Hundebesitzer mit ihren Haustieren hier nicht so ...
Unter normalen Umständen könnten diese beiden Hundebesitzer mit ihren Haustieren hier nicht so einfach herumspazieren. Doch der historische Tiefstand der Donau in Ungarn ermöglicht es.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Offenbar haben ein paar Millimeter entschieden, dass die letzte noch in Betrieb befindliche Turbine im ungarischen AKW Paks weiter am Netz gehalten werden konnte. Nun blickt ganz Ungarn gebannt nach Österreich, wo am Donnerstag auch im Donauraum Regenfälle erwartet werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ungarns Regierungschef Péter Magyar hat sich am Dienstag zum betroffenen Kernkraftwerk begeben und eine Pressekonferenz abgehalten. „Das Schlimmste konnten wir abwenden, aber die Situation bleibt wegen der Hitze und der Dürre weiterhin angespannt. Derzeit befinden wir uns drei Zentimeter über dem kritischen Level“, lautete die wichtigste Botschaft. Wie berichtet, konnten Kraftwerksingenieure den Kühlwasserbedarf des AKW senken und somit eine komplette Abschaltung in allerletzter Sekunde vereiteln.

Die Menge des Kühlwassers im dafür vorgesehenen Becken des AKW Paks hat einen kritischen Wert ...
Die Menge des Kühlwassers im dafür vorgesehenen Becken des AKW Paks hat einen kritischen Wert erreicht, nur noch eine Turbine ist in Betrieb.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

Ab Donnerstag wird es spannend
Nun hofft man im Nachbarland auf ergiebige Regengüsse im Donauraum, damit der Strom wieder anschwillt und das dringend benötigte Kühlwasser in die Becken des AKW Paks spült. Tatsächlich werden bereits am heutigen Mittwoch zum Teil heftige Unwetter in den Alpen und im Waldviertel erwartet, Donnerstag breiten sich diese auch auf Oberösterreich, Niederösterreich und Wien aus. Auch der Freitag beginnt in den östlichen Landesteilen trüb und nass.

Entscheidend ist allerdings nicht allein, wie viel Regen in Österreich fällt, sondern auf welcher Fläche und in welchen Einzugsgebieten. Allerdings erreicht das Wasser Ungarn und den Raum Paks erst mit mehreren Tagen Verzögerung, zudem wird ein Teil des Regens zunächst vom ausgetrockneten Boden aufgenommen oder verdunstet.

Lesen Sie auch:
Die Donau – hier eine Aufnahme aus Serbien – hat historisch niedrige Pegelstände erreicht. Die ...
Pegel historisch tief
Stahlriese streicht den Güterverkehr auf der Donau
05.08.2026
AKW bleibt in Betrieb
Ungarische Ingenieure meistern Wasserkrise
04.08.2026
AKW braucht Kühlwasser
Hier werden Felsen gesprengt, um Donau umzuleiten
03.08.2026

Reichen Regenfälle in Österreich überhaupt aus?
Für einen nachhaltigen Anstieg des Donaupegels wäre laut Experten ein großflächiger, mehrtägiger Niederschlag in den für die Donau wichtigen Einzugsgebieten Österreichs nötig. Besonders wichtig sind dabei auch die Zuflüsse Inn, Enns und Traun. Da für Bayern derzeit kaum Regen prognostiziert wird, könnte der Beitrag aus Österreich allein nur begrenzt ausreichen, um die Wasserführung der Donau dauerhaft zu stabilisieren. Das Schicksal des ungarischen Atomkraftwerks könnte also in mehreren Hundert Kilometern Entfernung entschieden werden, denn in Ungarn selbst werden auch in den kommenden Tagen keine nennenswerten Niederschläge erwartet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
05.08.2026 14:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf