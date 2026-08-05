Ungarn hofft auf viel Regen in Österreich

Reichen Regenfälle in Österreich überhaupt aus?

Für einen nachhaltigen Anstieg des Donaupegels wäre laut Experten ein großflächiger, mehrtägiger Niederschlag in den für die Donau wichtigen Einzugsgebieten Österreichs nötig. Besonders wichtig sind dabei auch die Zuflüsse Inn, Enns und Traun. Da für Bayern derzeit kaum Regen prognostiziert wird, könnte der Beitrag aus Österreich allein nur begrenzt ausreichen, um die Wasserführung der Donau dauerhaft zu stabilisieren. Das Schicksal des ungarischen Atomkraftwerks könnte also in mehreren Hundert Kilometern Entfernung entschieden werden, denn in Ungarn selbst werden auch in den kommenden Tagen keine nennenswerten Niederschläge erwartet.