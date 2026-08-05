Hitze: Wie können wir unsere Bauern unterstützen?

Nicht nur Privatpersonen leiden diesen Sommer unter den massiven Hitzewellen, auch Österreichs Landwirte haben damit zu kämpfen. Geringere Ernten sind die Regel und in manchen Bereichen muss sogar mit Totalausfällen gerechnet werden. Selbst in Tirol ist es so heiß, dass erste Almen die Saison aufgeben!
Tiere, die aufgrund der Hitze frühzeitig von Almen in Tirol wieder ins Tal wandern müssen. Bauern, welche Notschlachtungen durchführen lassen, weil sie Ihre Tiere andernfalls nicht über den Winter bringen würden. Solche Nachrichten gab es bisher nicht, und sie zeigen, wie dramatisch der Klimawandel auch in Österreich auftritt und wie sehr unsere Landwirtschaft darunter zu leiden hat.
Diskutieren Sie mit!
Was sollte seitens der Politik unternommen werden, um unsere Landwirtschaft besser abzusichern und auch klimafitter zu machen? Was können Bauern in den eigenen Betrieben umstellen? Welche Maßnahmen kommen Ihnen zu diesem Thema in den Sinn und was würden Sie am zweckmäßigsten finden?
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Meinungen in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.