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Hitze: Wie können wir unsere Bauern unterstützen?

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05.08.2026 14:00
Vielen Landwirten drohen aufgrund der Hitze Ernteeinbußen bis hin zu Totalausfällen.
Vielen Landwirten drohen aufgrund der Hitze Ernteeinbußen bis hin zu Totalausfällen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Nicht nur Privatpersonen leiden diesen Sommer unter den massiven Hitzewellen, auch Österreichs Landwirte haben damit zu kämpfen. Geringere Ernten sind die Regel und in manchen Bereichen muss sogar mit Totalausfällen gerechnet werden. Selbst in Tirol ist es so heiß, dass erste Almen die Saison aufgeben!

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Tiere, die aufgrund der Hitze frühzeitig von Almen in Tirol wieder ins Tal wandern müssen. Bauern, welche Notschlachtungen durchführen lassen, weil sie Ihre Tiere andernfalls nicht über den Winter bringen würden. Solche Nachrichten gab es bisher nicht, und sie zeigen, wie dramatisch der Klimawandel auch in Österreich auftritt und wie sehr unsere Landwirtschaft darunter zu leiden hat.

Diskutieren Sie mit!
Was sollte seitens der Politik unternommen werden, um unsere Landwirtschaft besser abzusichern und auch klimafitter zu machen? Was können Bauern in den eigenen Betrieben umstellen? Welche Maßnahmen kommen Ihnen zu diesem Thema in den Sinn und was würden Sie am zweckmäßigsten finden?

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Meinungen in den Kommentaren!

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