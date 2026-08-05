Hitze: Wie können wir unsere Bauern unterstützen?

Diskutieren Sie mit!

Was sollte seitens der Politik unternommen werden, um unsere Landwirtschaft besser abzusichern und auch klimafitter zu machen? Was können Bauern in den eigenen Betrieben umstellen? Welche Maßnahmen kommen Ihnen zu diesem Thema in den Sinn und was würden Sie am zweckmäßigsten finden?



Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Meinungen in den Kommentaren!