Austrias Frauen feiern 3:2-Sieg gegen Hajduk Split

Alles war angerichtet für einen klaren Sieg, ehe ein Eigenfehler kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal für Spannung sorgte. Ein missglückter Rückpass von Katharina Schiechtl landete genau bei Janja Canjevac, die Jasmin Pal keine Chance ließ (45.). Gleich nach Wiederbeginn verlor zuerst Wenninger auf der Seite ein Laufduell und nach einer Flanke verwertete Gia Kalas, die Schiechtl enteilt war, in der Mitte aus kürzester Distanz volley. Mit etwas Bauchweh brachte Österreichs Double-Champion in der Folge den Vorsprung über die Zeit.