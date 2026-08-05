Sloweniens Präsidentin nach Unfall unter Kritik

Pirc Musar saß mit zwei Freundinnen am Rücksitz des Kombis, als sich der Unfall ereignete. Sie übernehme die volle Verantwortung dafür, dass sie nicht angeschnallt gewesen sei – ebenso wie eine der beiden Freundinnen. „Ich weiß nicht, welche Folgen es gehabt hätte, wenn ich angeschnallt gewesen wäre, und es ist sinnlos, darüber heute zu spekulieren. Faktum ist, dass das Gesetz das Angurten auch auf den hinteren Sitzen vorschreibt.“