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War nicht angeschnallt

Sloweniens Präsidentin nach Unfall unter Kritik

Außenpolitik
05.08.2026 14:02
Nataša Pirc Musar bereut, keinen Gurt angelegt zu haben – die Schlüsselbeinfraktur sei sehr ...
Nataša Pirc Musar bereut, keinen Gurt angelegt zu haben – die Schlüsselbeinfraktur sei sehr schmerzhaft gewesen.(Bild: APA/AFP)
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Von krone.at

Bei einer Autofahrt von ihrem Feriendomizil in Kroatien zu einem Event in ihrer Heimat hat sich die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Nun steht die Politikerin unter Kritik: Sie war bei dem Vorfall nicht angeschnallt gewesen. 

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Eine Freundin, die mit ihr im Auto saß, hatte ebenfalls keinen Gurt angelegt – die Frau wurde sogar schwer verletzt. „Das war mein größter Fehler“, zeigte sich Pirc Musar im Interview mit dem Fernsehsender POP TV zerknirscht über die Missachtung der Gurtpflicht.

Der Bruch sei zwar nicht so schlimm, dass eine Operation erforderlich wäre, doch sie müsse sich noch 14 Tage lang schonen, so Pirc Musar. Die ersten beiden Tage nach dem Unfall am Freitag habe ihr „alles weh getan“.

In Österreich können bei Missachtung der Gurtpflicht laut ÖAMTC 50 Euro fällig werden.
In Österreich können bei Missachtung der Gurtpflicht laut ÖAMTC 50 Euro fällig werden.(Bild: maxbelchenko - stock.adobe.com)

Pirc Musar war auf dem Weg von ihrem kroatischen Feriendomizil in den zentralslowenischen Ort Komenda, um dort an der Radveranstaltung „Pogi Challenge“ mit dem fünffachen Sieger der Tour de France, Tadej Pogačar, teilzunehmen. Die Fahrt endete aber bereits im Autobahntunnel Kastelec bei Koper, weil das Auto der Präsidentin zunächst auf einen anderen Pkw auffuhr und dann in die Tunnelwand krachte.

Wichtige Verkehrsachse stundenlang gesperrt
Wegen des Unfalls war die wichtigste Verkehrsachse Sloweniens mehrere Stunden lang gesperrt. Dass das Staatsoberhaupt in den Unfall verwickelt war, erfuhr die slowenische Öffentlichkeit aber erst am darauffolgenden Tag. Man habe keine „unvollständigen Informationen“ weitergeben wollen, sagte Pirc Musar dazu. Sie sei eine Stunde lang am Unfallort behandelt und danach ins Krankenhaus Izola gebracht worden. Erst am Samstagvormittag hätten die Ärzte ihr gesagt, dass keine Operation erforderlich sei.

Pirc Musar saß mit zwei Freundinnen am Rücksitz des Kombis, als sich der Unfall ereignete. Sie übernehme die volle Verantwortung dafür, dass sie nicht angeschnallt gewesen sei – ebenso wie eine der beiden Freundinnen. „Ich weiß nicht, welche Folgen es gehabt hätte, wenn ich angeschnallt gewesen wäre, und es ist sinnlos, darüber heute zu spekulieren. Faktum ist, dass das Gesetz das Angurten auch auf den hinteren Sitzen vorschreibt.“

„Meine Erfahrung soll eine Mahnung an alle sein“
„Für meine Verantwortungslosigkeit und meinen Leichtsinn habe ich mit einem gebrochenen Schlüsselbein bezahlt“, zeigte sich die Rechtsanwältin zerknirscht. „Meine Erfahrung soll eine Mahnung an alle sein: Es ist gut, wenn wir immer angeschnallt sind, auch wenn wir hinten sitzen.“

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Nicht spekulieren wollte Pirc Musar darüber, dass der Auffahrunfall durch eine Missachtung des Sicherheitsabstandes ausgelöst worden sein könnte. Es werde diesbezüglich Untersuchungen geben, so die Präsidentin. Das Fahren im Konvoi sei aber nicht mit anderen Autofahrten vergleichbar, fügte sie hinzu. Auch die Mitnahme ihrer beiden Freundinnen verteidigte sie.

Als Staatspräsidentin stehe sie nämlich „24 Stunden am Tag“ unter Personenschutz und dürfe nur in offiziellen Autos unterwegs sein. „Wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin, meinem Mann oder meinem Sohn auf einen Kaffee, ins Kino oder zu einem Konzert möchte, ist die Vorgangsweise bezüglich des Personenschutzes völlig identisch mit dienstlichen Fahrten“, erläuterte Pirc Musar.

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