Türkei-Insider: DAS kommt auf Sturm diesmal zu!

Mit Rizespor war Ekrem Dag bis Sonntag auf Trainingslager in Slowenien. „Wir haben nun drei Tage frei, ich besuche meine Familie in Graz“, sagt Dag, der einst 113 Spiele für Sturm bestritt. Mittwoch geht es retour in die Türkei, wo er vor dem Duell von Fenerbahce gegen seinen Ex-Klub Sturm ein gefragter Interview-Partner für die türkische Presse ist.