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Fenerbahce „zerlegt“

Türkei-Insider: DAS kommt auf Sturm diesmal zu!

Fußball International
05.08.2026 12:45
Die Fenerbahce-Stars sind gegen Sturm zum Aufstieg verdammt.
Die Fenerbahce-Stars sind gegen Sturm zum Aufstieg verdammt.(Bild: EPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Ekrem Dag kennt die türkische Liga und Sturm-Gegner Fenerbahce bestens. Elf Jahre war der ehemalige Sturm-Spieler dort als Legionär tätig, jetzt verdient der 45-Jährige als Co-Trainer von Rizespor seine Brötchen ebenfalls in der Türkei. 

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Mit Rizespor war Ekrem Dag bis Sonntag auf Trainingslager in Slowenien. „Wir haben nun drei Tage frei, ich besuche meine Familie in Graz“, sagt Dag, der einst 113 Spiele für Sturm bestritt. Mittwoch geht es retour in die Türkei, wo er vor dem Duell von Fenerbahce gegen seinen Ex-Klub Sturm ein gefragter Interview-Partner für die türkische Presse ist.

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