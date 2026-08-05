Andreas Vojta steigt zum „Europarekordler“ auf

2010 auf Anhieb ins Finale

Bei seiner ersten EM-Teilnahme in Barcelona 2010 hätte er nun wirklich nicht ahnen können, dass die Reise bis 2026 weitergehen würde. „Das war was Besonderes für mich, gerade auf der Bahn war es mein Durchbruch, meine erste große Meisterschaft. In Spanien vor so viel Leuten zu laufen, das war spannend. So etwas war man ja aus Österreich nicht gewohnt.“ Er erinnert sich alles ganz genau: An den Aufwärmplatz, die Fahrten mit dem Bus, das „Krone“-Interview mit mir im Teamhotel. Und an seinen großen sportlichen Erfolg. „Mit einem guten Endspurt hatte ich mir den Einzug ins Finale gesichert.“ Dort belegte er bei seiner Premiere den starken elften Platz. „Als junger Bursch hat diese EM Lust auf mehr gemacht.“ Nachsatz: „Dass so viele Europameisterschaften kommen würden, hätte ich nicht gedacht…“