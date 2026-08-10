Jüngster war 16: Einbrecher-Trio in Wien gefasst!

In Wien-Leopoldstadt wurden drei junge Männer auf frischer Tat ertappt, als sie versuchten, in ein Lokal einzudringen. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte das Trio geschnappt werden.
Am Sonntag schlug ein Zeuge gegen 3.20 Uhr Alarm bei der Polizei. Der Mann hatte beobachtet, wie drei Tatverdächtige versucht haben, in ein Geschäftslokal in Wien-Leopoldstadt einzubrechen.
Rannten vor der Polizei davon
Dabei waren sie alles andere als leise – Die Männer sollen gegen die Eingangstüre geschlagen und getreten haben. Als alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau am Tatort eintrafen, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht.
Jüngster war erst 16
Nach dem kurzen Fluchtversuch konnten die Männer angehalten werden. Die Einsatzkräfte stellten weggeworfene Einweghandschuhe und eine Sturmhaube sicher. Bei den Verdächtigen handelt es sich um syrische Staatsbürger im Alter von 16, 17 und 18 Jahren.
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