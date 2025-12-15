Schülerlaptops ab April mit Webfiltern ausgerüstet

„Basisschutz“ für alle, Eltern können auch strenger sein

Alle Eltern könnten sich damit künftig auf einen „Basisschutz“ verlassen, erklärte Martin Bauer, Chief Digital Officer im Bildungsministerium. Zwar konnten Eltern schon bisher theoretisch selbst auf den Rechnern, für die 25 Prozent Selbstbehalt zu bezahlen sind und die in das Eigentum der Kinder übergehen, Filtersoftware installieren. Viele seien davon aber technisch überfordert und solche Produkte würden oft auch etwas kosten. Außerdem hat es bisher in der Praxis mitunter Probleme gegeben, wenn auf den Schülerlaptops etwa Schutzsoftware installiert wurde, die sich dann mit anderen Programmen gespießt hat.