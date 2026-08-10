Patrick Pentz bekommt ÖFB-Verstärkung bei Bröndby

Salzburg, Rapid, die Wiener Austria – aber auch Hannover 96, Wolfsburg und Schalke waren an ihm dran. Das Rennen hat nun aber Bröndby IF gemacht! Der dänische Traditionsklub sicherte sich für die kommenden vier Jahre die Dienste von ÖFB-U21-Teamspieler Christoph Olivier, der zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag gestanden hatte.
„Christopher ist ein ehrgeiziger Spieler mit genau der richtigen Mentalität für unseren Verein. Er ist lernwillig und möchte sich jeden Tag verbessern. Gleichzeitig hat er einen enormen Wunsch gezeigt, Teil von Bröndby IF sowie des Vereins und der Kultur zu werden, die wir hier aufbauen“, sagte Sportdirektor Julius Ohnesorge.
Zähes Ringen um Transfer
„Während des doch recht langen Prozesses gab es auf beiden Seiten den starken Willen, diesen Transfer zu realisieren. Christoph weckte großes Interesse bei deutschen Vereinen, wollte aber unbedingt den Schritt von Deutschland nach Dänemark wagen. Das spricht Bände über seine Motivation, zu Bröndby IF zu kommen.“
Ab sofort mit Nummer 3
Beim elffachen dänischen Meister trifft 20-jährige Bregenzerwälder auch auf ÖFB-Teamtorhüter Patrick Pentz, der seit drei Jahren im Vorort der dänischen Hauptstadt Kopenhagen spielt. „Es ist ein fantastisches Gefühl, mich jetzt als Bröndby-Spieler bezeichnen zu können“, wird der Bruder von ÖSV-Ass Victoria Olivier, der ab sofort mit der Nummer drei aufläuft, auf der Klub-Homepage zitiert.
„Es ist ein riesiger Verein mit einer großen Anhängerschaft und einer bewegten Geschichte. Gleichzeitig ist es ein wirklich toller Schritt für mich, der mir die Chance bietet, mein Können auf einer größeren Bühne unter Beweis zu stellen. Das Bröndby-Stadion sieht an Spieltagen absolut beeindruckend aus, daher freue ich mich sehr darauf, dort zu spielen. Und natürlich ist es auch spannend für mich, in Dänemark zu leben – auch darauf freue ich mich sehr“, erklärt der junge Vorarlberger, der bis Sommer 2030 unterschrieb.
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