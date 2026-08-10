Patrick Pentz bekommt ÖFB-Verstärkung bei Bröndby

„Es ist ein riesiger Verein mit einer großen Anhängerschaft und einer bewegten Geschichte. Gleichzeitig ist es ein wirklich toller Schritt für mich, der mir die Chance bietet, mein Können auf einer größeren Bühne unter Beweis zu stellen. Das Bröndby-Stadion sieht an Spieltagen absolut beeindruckend aus, daher freue ich mich sehr darauf, dort zu spielen. Und natürlich ist es auch spannend für mich, in Dänemark zu leben – auch darauf freue ich mich sehr“, erklärt der junge Vorarlberger, der bis Sommer 2030 unterschrieb.