Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Transfer bestätigt

Patrick Pentz bekommt ÖFB-Verstärkung bei Bröndby

Fußball International
10.08.2026 14:04
Christopher Olivier (l.) wechselt vom VfB Stuttgart nach Dänemark zu Bröndby IF.
Christopher Olivier (l.) wechselt vom VfB Stuttgart nach Dänemark zu Bröndby IF.(Bild: Privat)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Salzburg, Rapid, die Wiener Austria – aber auch Hannover 96, Wolfsburg und Schalke waren an ihm dran. Das Rennen hat nun aber Bröndby IF gemacht! Der dänische Traditionsklub sicherte sich für die kommenden vier Jahre die Dienste von ÖFB-U21-Teamspieler Christoph Olivier, der zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag gestanden hatte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Christopher ist ein ehrgeiziger Spieler mit genau der richtigen Mentalität für unseren Verein. Er ist lernwillig und möchte sich jeden Tag verbessern. Gleichzeitig hat er einen enormen Wunsch gezeigt, Teil von Bröndby IF sowie des Vereins und der Kultur zu werden, die wir hier aufbauen“, sagte Sportdirektor Julius Ohnesorge.

Zähes Ringen um Transfer
„Während des doch recht langen Prozesses gab es auf beiden Seiten den starken Willen, diesen Transfer zu realisieren. Christoph weckte großes Interesse bei deutschen Vereinen, wollte aber unbedingt den Schritt von Deutschland nach Dänemark wagen. Das spricht Bände über seine Motivation, zu Bröndby IF zu kommen.“

Lesen Sie auch:
Nicht nur der 18-jährige Yanik Spalt (M.), der vergangene Saison für den VfB Stuttgart in der ...
Sport Tv Logo
Talente überzeugen
Stuttgarts Sportboss schwärmt von Ländle-Duo
05.08.2026
Beim VfB Stuttgart
Christopher Olivier zeigte die richtige Reaktion
26.03.2026
Zum zweiten Mal
Zwei Ländle-Youngsters auf Rangnicks Prüfstand
16.07.2024

Ab sofort mit Nummer 3
Beim elffachen dänischen Meister trifft 20-jährige Bregenzerwälder auch auf ÖFB-Teamtorhüter Patrick Pentz, der seit drei Jahren im Vorort der dänischen Hauptstadt Kopenhagen spielt. „Es ist ein fantastisches Gefühl, mich jetzt als Bröndby-Spieler bezeichnen zu können“, wird der Bruder von ÖSV-Ass Victoria Olivier, der ab sofort mit der Nummer drei aufläuft, auf der Klub-Homepage zitiert.

„Es ist ein riesiger Verein mit einer großen Anhängerschaft und einer bewegten Geschichte. Gleichzeitig ist es ein wirklich toller Schritt für mich, der mir die Chance bietet, mein Können auf einer größeren Bühne unter Beweis zu stellen. Das Bröndby-Stadion sieht an Spieltagen absolut beeindruckend aus, daher freue ich mich sehr darauf, dort zu spielen. Und natürlich ist es auch spannend für mich, in Dänemark zu leben – auch darauf freue ich mich sehr“, erklärt der junge Vorarlberger, der bis Sommer 2030 unterschrieb.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.08.2026 14:04
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Patrick Pentz
ÖFB
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
140.496 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
116.820 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
105.476 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1040 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1008 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Fußball International
Schwierige Situation
Kapital-Ärger! Österreicher-Klub droht Punkteabzug
Sport Tv Logo
Hit gegen Fenerbahce
Vorhang auf! Sturm lädt diesmal zur Millionenshow
Kurz vor Abschluss
Krallt sich Italo-Klub österreichischen WM-Fahrer?
Brauchte Polizeischutz
Karius verrät: Sogar Familie erhielt Morddrohungen
Transfer bestätigt
Patrick Pentz bekommt ÖFB-Verstärkung bei Bröndby
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf