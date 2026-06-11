Ehepaar gewinnt im Gebührenstreit gegen Bank

Ein Polizisten-Ehepaar aus der Steiermark darf sich freuen. Hält die Entscheidung des Erstgerichts, bekommen sie die Bearbeitungsgebühren für ihren Kredit samt vier Prozent Zinsen zur Gänze zurück. Die BAWAG verrechnete damals 11.000 Euro, sprich zwei Prozent der Gesamtsumme.