88-Jährige zu Hause überfallen: Gefängnisstrafe

War es ein Rücktritt vom Versuch?

„Schauen Sie sich bitte genau an, was das rechtlich bedeutet“, appelliert Verteidigerin Bettina Caspar-Bures. Sie spricht vom Rücktritt vom Versuch, der für vier Männer straffrei enden würde. Außer natürlich für den 19-jährigen Serben, der an dem brutalen Überfall auf die 88-Jährige beteiligt war. „Er war dabei. Er wollte die Frau nicht verletzen und hat sie nicht geschlagen“, sagt sein Anwalt. Das wäre nämlich jener unbekannte Täter gewesen, der auch den fünf Männern den späteren Plan präsentierte. Jener Täter, der nun in Bosnien hinter Gittern sitzen soll ...