Ausgebüxter Hund sorgt für Verwirrung bei Campern

Urologe oder doch AMS?

Ein Schloss soll der Angeklagte aufgebrochen haben. Dahinter: Ein Griller, den er nicht mitgenommen hat. „Klar finden sich meine Fingerabdrücke. Ich habe ja überall draufgeklopft, damit der Hund sich rührt“, sagt der Südburgenländer, der zuvor beim Urologen gewesen sein will, um einen Harntest abzugeben. Pech nur, dass der auf Urlaub war. Oder hat er doch beim AMS vorbeigeschaut, um sich krankschreiben zu lassen? Die Polizei-Protokolle gehen ziemlich auseinander.