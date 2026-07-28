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Prozess in Eisenstadt

Ausgebüxter Hund sorgt für Verwirrung bei Campern

Burgenland
28.07.2026 16:00
Der Angeklagte verteidigte sich selbst. Ohne Anwalt.
Der Angeklagte verteidigte sich selbst. Ohne Anwalt.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Porträt von Lorenz Prünner
Von Harald Schume und Lorenz Prünner

Ein Südburgenländer soll in Rauchwart versucht haben, einzubrechen. Hat er tatsächlich nur nach seinem Wauzerl gesucht?

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Bis zum letzten Wort – „ich schwöre beim Grabe meiner Mutter“ – stützt sich der Angeklagte auf die Theorie des entlaufenen Hundes. Ein Motorradfahrer sei schuld gewesen. „Dann ist der Karabiner gebrochen und weg war sie.“

Eine Stunde lang will der 56-Jährige den Campingplatz in Rauchwart abgesucht haben. Er betrat nachweislich Parzellen, die nicht die seinen sind. Am 2. April 2026. Dies belegen Videos. Um diese Jahreszeit ist dort niemand, außer einer, der im Frühjahr sein Hab und Gut fit machen wollte für den Sommer. „Dieser Mann ist mir aufgefallen. Er hat sich auffällig in den Gärten herumgeschlichen.“

Urologe oder doch AMS?
Ein Schloss soll der Angeklagte aufgebrochen haben. Dahinter: Ein Griller, den er nicht mitgenommen hat. „Klar finden sich meine Fingerabdrücke. Ich habe ja überall draufgeklopft, damit der Hund sich rührt“, sagt der Südburgenländer, der zuvor beim Urologen gewesen sein will, um einen Harntest abzugeben. Pech nur, dass der auf Urlaub war. Oder hat er doch beim AMS vorbeigeschaut, um sich krankschreiben zu lassen? Die Polizei-Protokolle gehen ziemlich auseinander.

Was tut man mit zwei Pfannen?
Eine weitere Bewohnerin des Campingplatzes erstattete ebenfalls Anzeige. Ihr sollen Küchenutensilien, darunter zwei Pfannen, entwendet worden sein. „Und was bitte soll ich damit zu tun haben?“, fragt der Angeklagte, dessen Hund nicht angemeldet ist. Aber das ist eine andere Geschichte.

Weil für die Richterin keine „an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“ gegeben ist, wird der Mann freigesprochen. „Auch wenn ich das Alles nicht zu hundert Prozent glauben kann“, sagt Frau Rat.

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