Vom Zeitschriften-Verleger zum Top-Hotelentwickler

Herbert Pinzolits hat mit seiner Mamma Group vier Hotels in knapp zehn Jahren entwickelt. Weitere Projekte sind in Planung.
Herbert Pinzolits baute in den 1990er-Jahren einen der größten Magazinverlage Österreichs mit Zeitschriften wie Sportwoche, Motorrad- oder Reisemagazin auf. Nach dem Verkauf 2008 an die Styria-Gruppe startete er mit Immobilien durch.
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