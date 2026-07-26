Diese Ärzte schenken Hoffnung und Lebenszeit

Dort kümmern sich die Ärzte aber nicht nur um die Lunge, sondern auch um Begleiterkrankungen und helfen ihren Patienten bei Ausbildung, Beruf oder Familienplanung. Die Mediziner schenken ihren Patienten weit mehr als Medizin: Sie geben Hoffnung, Zuversicht und wertvolle Lebenszeit. Genau deshalb sind sie unsere Wiener der Woche!