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Wiener der Woche

Diese Ärzte schenken Hoffnung und Lebenszeit

Wien
26.07.2026 11:00
Das Team der Spezialambulanz schenkt vielen Lebenszeit.
Das Team der Spezialambulanz schenkt vielen Lebenszeit.(Bild: Wiener Gesundheitsverbund/Edinger)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Mit Herz und Hightech kämpft die Klinik Hietzing gegen eine seltene Erbkrankheit – mit Erfolg. Aber nicht nur deshalb sind die Ärzte dort unsere Wiener der Woche. 

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Noch vor 30 Jahren war die Diagnose Mukoviszidose für viele Familien ein Schock. Die unheilbare Erbkrankheit bedeutete oft, dass Betroffene ihren 30. Geburtstag nicht mehr erlebten. Heute ist das zum Glück anders – auch dank der Ärzte der Klinik Hietzing.

Seit mittlerweile drei Jahrzehnten betreut die Spezialambulanz für Cystische Fibrose dort Menschen mit der schweren Erkrankung. Moderne Therapien haben die Lebenserwartung auf über 60 Jahre mehr als verdoppelt.

Aus der einst tödlichen Kinderkrankheit wurde für viele eine chronische Erkrankung. Aktuell leben rund 800 bis 1000 Menschen in Österreich mit Mukoviszidose, etwa die Hälfte der erwachsenen Patienten wird in der Klinik Hietzing des Wiener Gesundheitsverbunds behandelt.

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Dort kümmern sich die Ärzte aber nicht nur um die Lunge, sondern auch um Begleiterkrankungen und helfen ihren Patienten bei Ausbildung, Beruf oder Familienplanung. Die Mediziner schenken ihren Patienten weit mehr als Medizin: Sie geben Hoffnung, Zuversicht und wertvolle Lebenszeit. Genau deshalb sind sie unsere Wiener der Woche!

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