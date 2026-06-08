Cyber-Ganoven nehmen verstärkt Urlauber ins Visier

„Höchste Vorsicht geboten“

Es sei „derzeit höchste Vorsicht geboten“, schreibt das Bacs und empfiehlt: „Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn Sie unaufgefordert wegen einer Rückerstattung oder dringenden Kreditkartenverifizierungen kontaktiert werden.“ Um Rückerstattungen zu erhalten, müsse man niemals Zugangsdaten angeben oder QR-Codes scannen. „Klicken Sie in solchen Nachrichten unter keinen Umständen auf Links. Geben Sie auf den verlinkten Seiten nie Ihre Kreditkarten- oder Bankdaten ein. Wenn Sie unsicher sind, ob eine Nachricht echt ist, loggen Sie sich über die offizielle App oder Website in Ihr Buchungskonto ein, ohne Links aus der Nachricht zu benutzen. Alternativ können Sie das entsprechende Hotel über die offizielle, selbst recherchierte Telefonnummer anrufen“, so die Fachleute.