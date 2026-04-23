Hacker stahlen Daten von Sporthändler Intersport

Kunden informiert

Kunden des Welser Unternehmens wurden bereits per E-Mail über die Vorfälle informiert. Zudem seien sofort Maßnahmen eingeleitet worden, um einen weiteren Zugriff zu unterbinden. Wie viele Kunden betroffen sind, ließ sich noch nicht eruieren. Es besteht der Verdacht, dass die abgeflossenen Daten für betrügerische Aktivitäten genutzt werden könnten.