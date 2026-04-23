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Hacker stahlen Daten von Sporthändler Intersport

Oberösterreich
23.04.2026 17:44
Hacker haben sich Zugriff auf das Bestellsystem verschafft.
Hacker haben sich Zugriff auf das Bestellsystem verschafft.(Bild: EPA/SASCHA STEINBACH)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der von Wels aus agierende Sportartikel-Händler Intersport ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Dabei sollen personenbezogene Daten abgeflossen sein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Kunden wurden bereits per E-Mail über die Vorfälle informiert.

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Die Hacker sollen sich zwischen dem 8. und 15. April Zugriff auf das Bestellsystem des Sporthändlers verschaffen und dort personenbezogene Daten gestohlen haben. Passwörter und Finanzinformationen sollen nicht betroffen sein, doch Daten wie Namen, Adressen oder Telefonnummern könnten in die Hände der Online-Betrüger gelangt sein.

Kunden informiert
Kunden des Welser Unternehmens wurden bereits per E-Mail über die Vorfälle informiert. Zudem seien sofort Maßnahmen eingeleitet worden, um einen weiteren Zugriff zu unterbinden. Wie viele Kunden betroffen sind, ließ sich noch nicht eruieren. Es besteht der Verdacht, dass die abgeflossenen Daten für betrügerische Aktivitäten genutzt werden könnten.

Vorsicht bei unerwarteten Mails
Das Unternehmen rät Kundinnen und Kunden, bei unerwarteten E-Mails oder Telefonanrufen besonders vorsichtig zu sein. Auf keinen Fall sollten verdächtige Links angeklickt und Betrugsversuche sofort bei der Polizei gemeldet werden.

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